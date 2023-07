W krakowskim wypadku samochodowym zginęło dwóch kuzynów. Olek od roku był sierotą. Syna Peretti znał ze szkoły

Tragiczny wypadek samochodowy, do którego doszło w miniony weekend w Krakowie, wstrząsnął Polską. Media szybko ustaliły, że zginął w nim 24-letni Patryk, syn Sylwii Peretti z programu "Królowe życia". To właśnie on kierował autem. W wypadku zginęło też trzech innych młodych mężczyzn. Wszyscy czterej zmarli na miejscu.