W "Tańcu z gwiazdami" nie zobaczymy Małgorzaty Rozenek ani Magdy Mołek, ale będzie ON. Fani zdezorientowani: "SERIO?"

To nie był łatwy czwartek dla fanów "Tańca z gwiazdami" . W sieci od kilku dni krążyły domysły, jakoby ekipie udało się pozyskać do nowej edycji Małgorzatę Rozenek i Magdę Mołek , co z pewnością dodałoby tanecznemu przedsięwzięciu nieco prestiżu. Wkrótce jednak druga z pań oficjalnie ogłosiła, że na parkiecie jej nie zobaczymy, a medialne doniesienia okazały się na wyrost.

"Serio już nie mają kogo brać", "Ale mi gwiazda. Naprawdę, jeśli nie macie kogo już brać do tego programu, to może lepiej już dać sobie spokój", "Warto zmienić tytuł programu, czas najwyższy", "No i kolejna osoba, o której 90% ludzi słyszy po raz pierwszy... i to mają być gwiazdy? No masakra" - czytamy.