W to porwanie nie chciała uwierzyć nawet policja. "Amerykański koszmar" Denise Huskins i Aarona Quinna wraca na łamy mediów

W marcu 2015 roku wydarzyła się historia, w którą z początku nie chciały uwierzyć nawet służby. W środku nocy do domu Denise Huskins i jej partnera Aarona Quinna wtargnęły uzbrojone osoby, które skrępowały ich opaskami zaciskowymi i uwięziły w szafie. Mężczyzna oczywiście zgłosił zdarzenie na policję, relacjonując, że on i jego dziewczyna zostali zaatakowani i odurzeni narkotykami.

"Amerykański koszmar", czyli szokująca historia Denise Huskins i Aarona Quinna

W świetle tych wydarzeń funkcjonariusze zaczęli mieć wątpliwości co do zeznań mężczyzny. Pojawiły się podejrzenia, że cała historia to oszustwo, a Aaron zamordował swoją dziewczynę i wymyślił historię o porwaniu jako potencjalne alibi. Padły nawet publiczne oskarżenia, w tym o marnotrawienie publicznych środków na rozwikłanie tej zagadki. Pojawiła się też wersja o tym, że to Denise ukartowała swoje porwanie i zaczęto porównywać tę historię do akcji filmu "Gone Girl".