W TVP żartowali z inflacji i zatrucia Odry. Internauci nie kryją zażenowania: "TOTALNA PORAŻKA"

cuiol

Ten Kurzaj to widac ze niedobry chłop taki narcyz Ta jeszcze zateskni za tym hakielem który widac było ze w ogien za nia - A ona cóż - nie dlugo stanie sie stara jak on który robi miny i usmiech ma taki fałszywy ze ja bym go nawet jak był ,,złotem oblany" bym go nie chciała. Hakiel młody owszem moze przez ta pandemia nie miał ofert - ale 4 mil. maja sie podzielic. A teraz ze dostała dobra prace powinna sie cieszyc ze udało by im sie jakośc - tak jak 10000 innym jednej małżonków dostac prace - a nie od razu rozwalac rodzine - Ale widac ze jej odbiło zaswędziało Szkoda dzieci Ta Helka jeszcze mała a Adam zrozumie ze matka ich zostawiła dzielac sie tydz. na tydz. Koleżanki koledzy w kasie Heci wytłumaczą co mamuska i kim jest?????