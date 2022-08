Gwiazdy TVP walczą o uwagę na prezentacji jesiennej ramówki: Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Magdalena Ogórek... (ZDJĘCIA)

PrawdziwyKato... 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Ale jaja!!! Przecież to TVPiS. Ultrakatolicka telewizja prawicowa.A tu dosłownie prawie wszyscy czyniący wbrew Bożym przykazaniem. Przecież to sami rozwódnicy i rozwódki.Czyli grzesznicy. Co to ma być!! Jakieś jaja!!