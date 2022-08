Sławomir i Kajra przechodzą małżeński kryzys? "Za kulisami wręcz się UNIKALI"

W piątek Sławomir i Kajra pojawili się w Mrągowie, gdzie odbyła się kolejna edycja Festiwalu Weselnych Przebojów. Para wystąpiła razem na scenie, ochoczo pozowała również do zdjęć na ściance, pozdrawiając fotoreporterów promiennymi uśmiechami. Jak jednak donosi Pomponik, za kulisami małżonkowie mieli zachowywać się zupełnie inaczej. Według informatora serwisu, między Sławomirem a Kajrą wyraźnie dało się zauważyć pewien "zgrzyt". Choć małżonkowie jak gdyby nigdy nic pozowali do zdjęć i udzielali razem wywiadów, z dala od ciekawskich spojrzeń mieli wręcz unikać swojego towarzystwa.

Podczas Festiwalu Weselnych Przebojów Sławomir i Kajra udzielili wywiadu reporterowi Pomponika, który w rozmowie wprost zapytał ich, jak obecnie wyglądają ich małżeńskie relacje. Kajrowicz nie ukrywała, że w ich związku dochodzi czasem do kłótni. Jej zdaniem świadczy to jednak o tym, iż wyjątkowo im na sobie zależy.

Jak nie ma tej nutki pikanterii, tematu niezgody, to nudno by było. Więc dobrze, kiedy zawsze się można o coś posprzeczać. Przynajmniej wiadomo, że chyba nam zależy na sobie. Gdybyśmy się nie sprzeczali, to by znaczyło, że odpuszczamy - stwierdziła celebrytka.