W wieku 51 lat urodziła czworaczki. Brytyjka długo starała się, by zajść w ciążę

Za pomocą dzieci spełniła swoje pragnienia, w nosie mając ich potrzeby i ich przyszłość. Wiem, że teraz jest moda na postrzeganie dzieci nie jako osób które są ważne i mają swoje prawa, ale jako własności rodziców i przedmiotów służących do zaspokajania ambicji i zachcianek dorosłych, bo tylko dorośli, zwłaszcza kobiety, maja swoje prawa i są ważne. I w świetle tej mody zaraz tu będzie pełno komentarzy jak fajnie że jest mamą, jak to jest OK i jak wszyscy jej kibicują i to nic nie szkodzi i przecież nie wiadomo kiedy każdy z nas umrze itd. Ale to tylko zaklinanie rzeczywistości. Egoistyczna pani w wieku menopauzalnym, dla własnej przyjemności, strzeliła sobie czwórkę bobasów sztucznymi metodami prokreacji, niepomna że nim osiągną pełnoletność to ona już będzie potrzebowała ich pomocy. I nigdy nie zaznają elastyczności, energii i aktywności macierzyńskiej tak, jak tego potrzebuje psychika młodego homo sapiens. I to nie przez wydarzenie losowe, przypadek, a dzięki świadomym staraniom ludzi, którzy powinni dbać o te dzieci najbardziej na świecie. To tak samo sensowne, jak oblać celowo dziecko wrzątkiem i tłumaczyć że się nic nie stało, bo przecież wypadki chodzą po ludziach i dzieci czasem się parzą wrzątkiem, a i tak sobie potem radzą.