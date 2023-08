Wyjechały do Turcji na "metamorfozę", wróciły OSZPECONE. Nie mogą patrzeć w lustro: "Miałam czuć się jak księżniczka, a myślałam, że UMRĘ"

Pojechały do Turcji na operacje, wróciły oszpecone. Relacje kobiet szokują

Co jednak w przypadku, gdy wyjazd na "turecką metamorfozę" nie kończy się tak, jak oczekiwałyby tego klientki? Tym tematem postanowili się zainteresować dziennikarze "Uwagi! TVN" w najnowszym reportażu. Autorzy materiału dotarli do kobiet, które zostały oszpecone w wyniku operacji plastycznych przeprowadzonych w Turcji. Jedną z nich jest pani Anna , fryzjerka z Birmingham, prywatnie matka trójki dzieci.

Mój mąż zostawił mnie, gdy byłam w trzecim miesiącu ciąży. Nie pogodziłam się z tym, nie mogłam ułożyć sobie życia - przyznała przed kamerami. Zostałam z trójką dzieci, wszystko robiłam dla nich, więc pomyślałam, że przed 40. urodzinami mogę zrobić coś dla siebie - wziąć kredyt i zrobić operację . Wysłałam zdjęcia pośredniczce, a ona zaproponowała mi, co muszę zrobić: piersi, brzuch, uda. Chciała też, by robić mi ręce i powiększenie pośladków.

40-latka relacjonuje, że zapewniano ją o profesjonalizmie lekarzy, do których trafiła. Ostatecznie zgodziła się i przeszła zabiegi brody, piersi i brzucha, co kosztowało ją 10 tysięcy euro. Jak twierdzi, w szpitalu w Stambule nie dostała nawet jedzenia ani picia. Z kolei efekt operacji okazał się jednak tak rozczarowujący, że dziś nie może patrzeć na własne odbicie w lustrze.

Nie mogę na siebie patrzeć. Straciłam mnóstwo pieniędzy, a wyglądam gorzej, niż wyglądałam. Lustra są dla mnie straszne, wolę siebie nie widzieć - wyznała. Nie wiem, dlaczego tak mnie pocięli. Po operacji już nie widziałam pani doktor. (...) Okazuje się, że wszędzie usuwane są negatywne komentarze i inne kobiety nic, o tym co się naprawdę dzieje w Turcji, nie wiedzą.

Kobiety ujawniają prawdę o "tureckich metamorfozach". "Interesowały ją pieniądze"

Pośredniczka, o której wspominała pani Aneta, namówiła na wyjazd do Turcji także inną kobietę. Pani Justyna twierdzi, że była to osoba zaprawiona w boju o klienta, ale to nie dobro jej klientek było dla niej najważniejsze.