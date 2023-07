W Wieliczce odbył się pogrzeb kuzynów, którzy zginęli w krakowskim wypadku. Poruszające słowa księdza

TaSamaJa 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Mój partner w piątek widział skaczącego z mostu człowieka. Oczywiście skoku ten człowiek nie przeżył. Ilu ludzi dosięgło to samobójstwo? Mojego partnera, naszą znajomą, parkę w aucie, 17sto letniego chłopaka z matką, przed którymi ten człowiek spadł twarzą do dołu. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ nikt nie miał odwagi go odwrócić. Nawet sanitariusze nie mieli. Dopiero lekarz nakazał go odwrócić. Kolejne trzy osoby do listy. Minimalnie 4 osoby z rodziny, które w poniedziałek szukały pod tym mostem miejsca by złożyć kwiaty. Ile jeszcze? Jak powiedział mój partner, nigdy by nie pomyślał, że człowiek może być tak głośny... huk był ponoć taki, że najpierw patrzyli za rozbitym autem. Ten człowiek, odbierając sobie życie, wpłynął na ile żyć?