Wakacyjna Trasa Dwójki 2022: Katarzyna Cichopek cała w ZŁOCIE błyszczy w Sopocie (ZDJĘCIA)

Brunetki brzydko się starzeja, jakieś jaśniejsze refleksy we włosach zawsze dodają takiej świeżości. A co do Kasi - Ona wyglada jak na swoje warunki, pięknie. Dzisiaj jest trend na wysokie, chude, modelkowate sylwetki w telewizji, dlatego niskim osobom trudno doskoczyć do tego ideału. No i w oczach Kasi Cichopek można wyczytać jedno: dobra mina do złej gry.