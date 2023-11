Waldemar z "Rolnik szuka żony" DOSTAŁ KOSZA od Ewy? Sąsiedzi ujawniają: "WŚCIEKŁY odjechał spod jej domu"

REAL 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To dwoje lansiarzy. Nie będą ze sobą. Pani Ewa się zaprezentowała, zaśpiewała , teraz trzeba odcinać kupony od tego to oczywiste. Co On zyskał nie wiem ale w TV wystąpił. Przed kamerą był - był. No i tyle. Ludzie czym tu się jarać. Każdy orze jak może.