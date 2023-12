Waldemar z "Rolnik szuka żony" w gorzkich słowach o programie TVP: "Produkcja i kamery widziały to tak, a ja trochę inaczej"

Juka 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Co za człowiek 🤦 wszyscy widzieli w programie że ma problemy z emocjami, że na pewno potrafi być agresywny, wszyscy widzieli niezadowolenie matki z wyboru Ewy, tego nie dało się ukryć. Wszyscy też widzieli jakie Waldi robił rozkminy jak wypadnie w tv, to co robił to pod publikę a Ewa obnażyła jego prawdziwe JA! Pole rodziców, Waldi nie koniecznie się tam widzi, w dodatku agresywny... Nic nie zmieni tego jak go ludzie zobaczyli.