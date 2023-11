Waldemar z "Rolnik szuka żony" wyznaje, ILE ZAROBIŁ w programie i nawiązuje do domu wartego 4 miliony złotych

"Rolnik szuka żony" doczekał się jubileuszowej dziesiątej edycji. Już wkrótce widzowie zobaczą finał sezonu, a wraz z nim podsumowanie wątków bohaterów ostatnich tygodni oraz dalsze losy ich miłosnych relacji. Zdecydowanie najwięcej emocji w tegorocznej odsłonie programu dostarcza Waldemar Gilas . Mężczyzna nie wypada najlepiej w oczach publiczności, która zarzuca mu w licznych komentarzach instrumentalne traktowanie kobiet oraz zgłoszenie się do reality-show wyłącznie w celu wypromowania się .

41-latek faktycznie wykorzystuje swoje pięć minut sławy. Uzbierał na Instagramie prawie 25 tysięcy fanów , których ostatnio "nagrodził" możliwością zadania mu pytania na dowolny temat. Poza kwestiami dotyczącymi uczestnictwa w hicie telewizyjnej Jedynki, internauci wypytywali go również o sprawy prywatne. Szczególnie mocno interesowały ich finanse rolnika .

Waldemar z "Rolnik szuka żony" wyznał prawdę na temat swojej gaży

To często zadawane pytanie. Nie zarobiłem z programu ani grosza - przyznał Waldemar.

Dociekliwi internauci zastanawiali się też nad wartością położonego na Kujawach domu, w którym bohater "Rolnik szuka żony" mieszka ze swoimi rodzicami. Zapytali, czy to prawda, że jest on wart 4 miliony złotych .

Dobre pytanie, natknąłem się już na nie w sieci. Rzekomego rzeczoznawcę, który na tyle go wycenił, zapraszam zaktualizować dane, bo dom mój i rodziców jest po remoncie. Z tego co pamiętam wyceniono go w kwietniu - odpowiedział.