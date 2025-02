Walentynki 2025. Tak gwiazdy celebrują święto zakochanych: Monika Olejnik, Marianna Schreiber, Anita Werner i inni

Celebryci przyzwyczaili nas już do dzielenia się z publiką swoim "szczęściem" nawet bez specjalnej okazji. Nie ma więc co się dziwić, że raz do roku w osławione Święto Zakochanych media społecznościowe są wręcz zalewane przesłodzonymi wyznaniami miłości i zdjęciami pełnymi uścisków, całusków, róż i baloników w kształcie serca.