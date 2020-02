Walentynkowa Edyta Górniak zrzuca z siebie piżamkę, flirtując z obiektywem do piosenki Justina Biebera

Choć w życiu zawodowym Edyta Górniak radzi sobie całkiem nieźle (mimo kilkuletniego zastoju w wydawaniu nowych albumów), to jednak w życiu prywatnym, a dokładniej miłosnym już tak wesoło nie jest. W ostatnim czasie głośno było o jej rzekomo bliskiej i gorącej relacji z Dawidem Zawadzkim, instruktorem nauki jazdy z programu "My Way".