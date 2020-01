Edytę Górniak "WYSSAŁ SMUTEK"! "Patrzę w lustro i coś się nie zgadza"

Choć Edyta Górniak ostatni album studyjny wydała w 2012 roku, to za sprawą świetnego obycia na rodzimym podwórku show biznesowym nadal świetnie sobie radzi. Tutaj wystąpi na festiwalu, tutaj pojedzie w trasę, a przy innej okazji pokaże się w telewizji. Ostatnio próbowała rozbawiać widzów TVN, przygotowując się do zdania egzaminu na prawo jazdy, co, być może ku zdziwieniu wielu, zakończyło się sukcesem.