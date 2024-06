Walka Marianny Schreiber na Clout MMA jednak się NIE ODBĘDZIE?! Lexy nie wytrzymała: "Mogę cię odprowadzić do drzwi" (WIDEO)

Marianna Schreiber i Lexy Chaplin nie pałają do siebie sympatią

Celebrytka wreszcie będzie miała okazję udowodnić na co ją stać podczas szumnie zapowiadanego spotkania z Wiktorią Jaroniewską . Podczas oficjalnego ważenia doszło do nietypowej konfrontacji, w którą zamieszana została wspomniana wcześniej Lexy. Schreiber wysunęła ostre zarzuty wobec swej "pracodawczyni".

Od kiedy jestem tutaj w federacji, jestem poniżana przez Lexy. Za każdym razem, kiedy są konferencje prasowe, przy każdej gali, nie jest jeden na jednego, tylko pięciu na jedną i za każdym razem uczestniczy w tym pani włodarz. (...) Nie mogę pozwolić na kłamstwa, że nie chciałam wyjść z nią do walki, dlatego chcę powiedzieć otwarcie, że tak jak wtedy czekałam, żeby wyjść z tobą do walki, tak dzisiaj czekam i mówię przy wszystkich, że jutro chcę zawalczyć najpierw z Lexy, a potem z Wiktorią Jaroniewską. Jeżeli masz honor, to wyjdź do tej walki, skoro mnie obrażasz, a jeżeli go nie masz, to zamilcz i więcej nie mów nic o mojej osobie - zaatakowała słownie Marianna Schreiber.