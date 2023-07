Walka na SZEŚCIOPAKI Lewandowskich: Anna i Robert prezentują imponującą formę w słonecznej Italii. Robią wrażenie? (FOTO)

Anna i Robert Lewandowscy jakiś czas temu awansowali towarzysko, a wszystko za sprawą przeprowadzki do Barcelony. Para sportowców coraz częściej bryluje wśród międzynarodowych sław, a Ann chętnie korzysta z zaproszeń na luksusowe eventy modowe. Zakochani doskonale wiedzą, jak podgrzać wokół siebie atmosferę, a kilka dni temu nieoczekiwanie pochwalili się na Instagramie swoim drugim ślubem. Okazało się, że para postanowiła odnowić przysięgę małżeńską. Impreza nie należała do najskromniejszych, a ceremonia miała miejsce w malowniczych Włoszech.

Anna Lewandowska chwali się fotkami z wakacji

Beztroski czas wakacji to również doskonała okazja, by pochwalić się umięśnioną sylwetką. Trudno nie zauważyć, że zakochani dbają o swoją formę. Widać wysiłek się opłacił, bo Lewandowscy zaprezentowali na swoich profilach imponujące sześciopaki. Przy okazji, opalona Ann zachęciła do korzystania z filtrów chroniących przed szkodliwym promieniowaniem UV. Nie omieszkała przy okazji zareklamować swojego produktu. Wrażenie robił również kostium trenerki. Za komplet od Gucci musiała zapłacić ponad 2500 złotych!