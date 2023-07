POTURBOWANA Anna Lewandowska pokazuje SIŃCE na Instagramie i chwali się wodnymi szaleństwami (FOTO)

Pani Kaśka 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A ja zaczęłam ćwiczyć. Dla siebie. Chciałabym lepiej wygladac, bo choc nie mam nadwagi to wiek zrobił swoje. W tym pędzie przegapiłam moment w ktorym nalezalo lepiej o to swoje ciało dbać. Zagapilam się ale mam dopiero 48 lat, jeszcze mam czas na troskę o siebie dla siebie. Dbajcie o siebie, dla siebie nie dla innych, by lepiej sie Wam żyło. Zycie przed nami :-) Dobrego dnia