Ważyła 300 KILOGRAMÓW. 23-latka przeszła SPEKTAKULARNĄ metamorfozę. Jak dziś wygląda? (FOTO)

Tina 4 min. temu

To właśnie efekty całej tej cialopozytywnosci, która mylnie jest traktowana często przez osoby otyłe. Piszcie co chcecie, osoby otyłe w większości przypadków zajadają stres , problemy itd a później jest już tylko gorzej. Ja jak przytyje 5 kg to czuje sie fizycznie a co za tym idzie psychicznie zle. Nie wyobrażam sobie przytyć kilkadziesiąt kilo i uśmiechać sie do kamery oszukując ludzi jak to jest zaje….. w moim życiu, kiedy nie mogę schylic sie nawet do własnych stop swobodnie. Walczcie o siebie ludzie, życie macie tylko jedno.