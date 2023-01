Bryska jako 14-latka schudła 50 kilogramów i wystąpiła w "Pytaniu na śniadanie"! "Zachorowałam. To się pogłębiało" (ZDJĘCIA)

Bryska w 2021 roku zawładnęła polską sceną muzyczną. Mimo że już w 2019 i 2020 roku wydała swoje single, to dopiero pod szyldem Magic Records zrobiło się o niej głośno. Dużą popularność zapewniła jej piosenka "Panika", a do końca 2021 roku udało jej się wydać już 17 singli. W 2022 roku premierę miał jej album studyjny "moja ciemność", wokalistka zdążyła też nagrać singiel "You Were in Love", który trafił do ścieżki dźwiękowej filmu "365 dni: Ten dzień". W jednym z wywiadów Gabrysia opowiadała, że na swój sukces ciężko zapracowała sama.