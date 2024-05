Wcielał się w postać Wojtka w serialu "M jak Miłość". Dziś Feliks Matecki wygląda ZUPEŁNIE INACZEJ (ZDJĘCIA)

Jak dziś wygląda serialowy Wojtek z "M jak Miłość"?

Mimo że Feliks Matecki musiał opuścić "M jak Miłość", to jednak nie porzucił marzeń o aktorstwie. Dziś 16-latek może pochwalić się całkiem niezłym CV, którego pozazdrościłby mu niejeden młody aktor. Na swoim koncie Matecki ma role w takich produkcjach jak m.in. "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Orlęta. Grodno ‘39" czy "Adwokat".

Co ciekawe, Feliks jest nie tylko utalentowanym aktorem, ale także początkującym muzykiem. W wolnych chwilach nastolatek gra na gitarze basowej. To jednak nie koniec. W sieci można nawet znaleźć zdjęcia z jego pierwszego koncertu. Patrząc na wspomniane kadry, trudno uwierzyć, że to ten sam chłopczyk, który dorastał w "M jak Miłość".