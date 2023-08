Weronika Bielik musiała USUNĄĆ IMPLANTY PIERSI! "Ich stan był gorszy, niż mój chirurg się spodziewał"

Lol 31 min. temu zgłoś do moderacji 55 8 Odpowiedz

Dziewczyny, po co to sobie robicie. Jak nie czujecie sie piekne i wartosciowe bez poprawek, to one rowniez nic nie zmienia w wiekszosci przypadkow. Co najwyzej sztucznie napompuja ego 🫶🏼