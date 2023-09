Weronika Książkiewicz przyprowadziła syna na premierę serialu "Znachor". Borys ma już 13 lat (ZDJĘCIA)

Weronika Książkiewicz działa w przemyśle filmowym już do dwóch dekad. Przez lata funkcjonowania w show-biznesie aktorka nauczyła się, że epatowanie swoją prywatnością w mediach najczęściej wychodzi celebrytom bokiem, dlatego oszczędnie dzieli się swoją prywatnością w mediach.

Książkiewicz ma za sobą głośny konflikt z byłym partnerem, o którym przez lata rozpisywały się tabloidy. Przyczyną wojny z Krzysztofem Latkiem była zażarta walka o prawa do opieki nad owocem ich związku, synem Borysem, urodzonym w 2010 roku. Ostatecznie byli partnerzy doszli do porozumienia w kwestiach rodzicielskich, a chłopiec od czasu do czasu towarzyszy sławnej mamie podczas wielkich wyjść.