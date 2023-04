Weronika Marczuk poroniła dziewięciokrotnie. "To było najtrudniejsze, kiedy chowaliśmy bliźniaki"

Weronika Marczuk poroniła dziewięć razy

Jestem typową Ukrainką. Jak się zaprę, to mnie nic nie zatrzyma. Ja umrę, ale zrobię to, co mam zrobić. Ja wiedziałam, że co by się nie stało, to ja doprowadzę do tego. Brałam pod uwagę wszystkie możliwości, łącznie z adopcją – powiedziała Marczuk.