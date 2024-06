Weronika Rosati chwali się zwiastunem thrillera ze swoim udziałem. Zagrała scenę w CZERWONEJ BIELIŹNIE (WIDEO)

Hert 1 godz. temu zgłoś do moderacji 84 7 Odpowiedz

Zablokowała mnie na instagramie po tym jak napisałem jej prawdę o tym filmie. To było jeszcze kilka miesięcy temu gdy próbowała udowodnić ze jest WIĘKSZA GWIAZDA W STANACH NIŻ ADAMCZYK xD. Na każdym kroku podkreśla ze zagrała „u boku Christophera Lamberta”… a teraz przypomnijmy sobie kiedy ostatnio Lambert zagrał w jakimś dobrym filmie?? Od ponad 20 lat klepie biedę w kinie klasy Z i bierze co dają i ten film nie jest żadnym wyjątkiem od reguły. Werka próbowała wmówić obserwatorom ze zgarnęła za ten film kilka PRESTIŻOWYCH nagród a były to wyróżnienia porównywalne do nagrody Jiffa Natalii Janoszek. Inna sprawa ze ona pisała o tym filmie „hollywoodzka produkcja” a jest to film produkcji włoskiej zrealizowany po angielsku xD Teraz widzę po raz kolejny probuje sugerować wielki sukces pisząc ze film zajął piąte miejsce na liście najchętniej oglądanych. Na Amazonie gdzie co tydzień wychodzi po kilka filmów nie jest to żaden wielki wyczyn… O jej roli u boku Cage’a tez nikt nie wiedział bo było to w okresie gdy Cage grał w filmach niskiej klasy a tego konkretnego nawet nie wypuścili do kin. Werka mogłaby się uczyć pokory od Kuligowej albo wspomnianego wyżej Adamczyka..