Weronika Rosati przypomina "swój francuski film" sprzed lat: "Grałam główną rolę" (WIDEO)

Po złych doświadczeniach związanych z nauką w łódzkiej Szkole Filmowej Rosati wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyła studia w Lee Strasberg Theatre and Film Institute. W 2010 roku wygrała casting do serialu HBO "Luck" i od tamtej pory zagrała w produkcjach z udziałem takich gwiazd jak Al Pacino, Michael Douglas czy Nicolas Cage.