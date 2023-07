Weronika Rosati wspomina wypadek z Adamczykiem sprzed 10 lat: "Straciłam GŁÓWNĄ ROLĘ z Sharon Stone w serialu"

W 2013 roku samochód, którym poruszali się Piotr Adamczyk i Weronika Rosati wpadł w poślizg i wjechał do rowu. Kierujący aktor z całego incydentu wyszedł niemalże bez szwanku, a Rosati doznała skomplikowanego złamania nogi. Aktorka przez długi czas dochodziła do siebie, a proces rekonwalescencji dłużył się w nieskończoność. Nawet po 10 latach od wypadku, celebrytka wspomina, że wciąż odczuwa jego konsekwencje. Okazuje się, że noga boli ją niemalże po każdym locie samolotem, raz w tygodniu korzysta z usług fizjoterapeuty. Rosati wspomniała także o poruszaniu się na obcasach.

Weronika Rosati wspomina konsekwencje wypadku

Chodzę w obcasach. To wbrew pozorom akurat w przypadku tego rodzaju urazu lepiej, jak noga jest podniesiona. To o niczym nie świadczy, bo to mnie śmieszy, jak ludzie mówią – chodzi na obcasach, to jest okej. Nie, nie nie. To nie jest okej - mówiła w podcaście Polecony z WWA.