Weronika Rosati olśniewa na czerwonym dywanie w Cannes w projekcie mamy. "CHOLERNIE dobrze jest wrócić"

Trwa 76. Festiwal Filmowy w Cannes . Na Lazurowe Wybrzeże od kilku dni zjeżdżają największe sławy światowego show biznesu . W sobotę na czerwony dywan dotarła także Weronika Rosati , by wspomóc niewielką w tym roku reprezentację z Polski.

Weronika Rosati olśniewa w Cannes

Weronika Rosati już dwa dni temu chwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z Cannes . Nie było jednak wiadomo, czy zamierza uczestniczyć w Festiwalu Filmowym . Aż do soboty, gdy opublikowała na Instagramie kolejny post, tym razem już ze zdjęciami z czerwonego dywanu!

Weronika Rosati ma już faworyta w konkursie

W opisie do zdjęć Rosati napisała:

Przy okazji gwiazda pochwaliła film "Strefa interesów", podkreślając, jak mistrzowski i ważny jest to obraz. Ponadto napisała, że owacja dla twórców po emisji trwała aż 7 minut. To zdecydowanie jej faworyt do zwycięstwa.