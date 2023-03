Weronika Rosati chwali się umięśnioną sylwetką, a fani pieją z zachwytu: "IM STARSZA, tym bardziej zjawiskowa"

Wstyd i Hańba 10 min. temu zgłoś do moderacji 24 4 Odpowiedz

No jasne. Buzia ostrzyknięta. Nagle zero zmarszczek na czole a byly znaczne. Usta większe niz za młodu, a to matka natura raczej pomniejsza z wiekiem. Do tego spokojny żywot bez etatów, wstawania do pracy na zmiany, biegania z zakupami, prania sprzatania gotowania. Jakiś zyciowy luz to mozna o siebie dbac. I można wyglądać