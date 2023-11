Weronika Rosati pokazuje zdjęcia córki, chwaląc się jej postępami w POLSKIEJ SZKOLE w Los Angeles: "Pierwszoklasistka" (FOTO)

renrej 18 min. temu zgłoś do moderacji 31 4 Odpowiedz

Mieszkam w UK 32 lata moje dzieci dzis 25 i 26 lat sa tu urodzone. Nigdy z mezem nie mowilismy po angielsku w domu. Idac do angielskiej szkoly umialy tylko pojedyncze slowa no i obowiazkowo polska szkola sobotnia. Nie ma czegos takiego, ze dziecko " wymusza " na rodzicu mowienie po angielsku bo wie, ze matka zna ten jezyk. To ty jestes rodzicem i ty decydujesz. Trzeba byc konsekwentnym a rezultaty same przyjda. Dzis dzieci dorosle do siebie wola mowic po angielsku ale odwracaja sie i do mnie mowia czysta polszczyzna bez nalecialosci angielskiego akcentu. Matury tez pozdawane z j. polskiego. Jestem naprawde dumna. Nie wiem tylko czy z siebie czy z nich ?