Weronika Rosati wciąż ubolewa, że nikt nie zachwycił się jej występem u boku Cage'a. "W niektórych przypadkach to konkretna DYSKRYMINACJA MNIE"

Choć Weronika Rosati stanowi od lat integralną część polskiego show biznesu, to jednak w kraju jedynie bywa, codzienność poświęcając ukochanemu Los Angeles, które już od wielu lat ma szczęście nazywać domem. Aktorka nadal walczy jednak o przełomową rolę za wielką wodą, która otworzyłaby jej wrota do międzynarodowej kariery z prawdziwego zdarzenia. Tym bardziej musi jej więc doskwierać, gdy jej wysiłek rzekomo nie jest doceniany w kraju przodków, jak to miało miejsce przed paroma dniami.

Nie rozumiem, czemu nie docenia się ról Polek w zagranicznych produkcjach. (...) Zdenerwowało mnie, że kiedy polska telewizja emitowała "USS Indianapolis: Men of Courage", zabrakło w promocji słowa o mnie, mimo że gram Amerykankę - filmową żonę Cage’a, czyli głównego bohatera. Ale pominięto też informację o jego żeńskiej obsadzie. Obraz promowano mężczyznami, z Nicolasem Cage'em na czele. A przecież jestem polską aktorką, grałam w znanych rodzimych produkcjach - filmach i serialach, więc to chyba zainteresowałoby widzów? - zastanawia się Rosati. - Wierzę, że to było niedopatrzenie. Szkoda, że ktoś nie wykonał swojej pracy rzetelnie. A gdyby sprawdzono pewne fakty, to zobaczyliby, że jestem w obsadzie.