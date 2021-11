Fani ekscytują się Piotrem Adamczykiem na plakacie "Hawkeye": "NASZA DUMA NARODOWA" (FOTO)

Piotr Adamczyk ze skromnością podchodzi do swojej roli w serialu "Hawkeye". Co prawda gra tam dalszoplanową rolę gangstera, jednak rodacy zdają się tym faktem wyjątkowo podekscytowani i już ogłaszają to jako ogromny sukces.

Nie jest tajemnicą, że Piotr Adamczyk ostatnie miesiące może zaliczyć do wyjątkowo udanych. Po wielu niepowodzeniach w walce o międzynarodowy rozgłos aktor przełamał złą passę i zagrał obok takich gwiazd Hollywood jak Jeremy Renner, Vera Farmiga, Hailee Steinfeld czy Florence Pugh. Polskiego aktora nie zabrakło też na uroczystej premierze serialu.

Mało tego, bo okazuje się, że Adamczyk znalazł się również na plakacie promującym serial, który opublikowano na instagramowym profilu Marvela. Aktor oczywiście szybko pochwalił się tym sukcesem swoim obserwującym.

Zobacz także: "Mayday". Weronika Książkiewicz o graniu żony Adamczyka

Marvel nie przestaje mnie zaskakiwać. Bros mają swój własny, oficjalny plakat!!! - napisał na Instagramie Adamczyk.

Internauci kolejny raz nie ukrywają dumy z sukcesu polskiego aktora. Wśród dziesiątek pochlebnych wpisów pojawiły się też kwestie, które Adamczyk wypowiada w serialu.

"Duma narodowa, moi mili"; "Adamczyk the show", "Polska przejmuje"; "Kocham to, to nie żart"; "Chcę ten plakat"; "Jest ogień" - czytamy w komentarzach pod postem prezentującym plakat.

Panie Piotrze, Pana udział w tym serialu jest tym, czego każdy z nas potrzebował, żeby jeszcze się uśmiechnąć w tym kraju, duma rozpiera, bro, rozumiesz to? - napisał jeden z fanów.

Wcześniej Piotr Adamczyk nie ukrywał, że rola w "Hawkeye" to dla niego ogromny sukces, ale od początku podchodził do angażu z nadzwyczajną wręcz skromnością. Jakiś czas temu w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" aktor zaapelował nawet do widzów, by nie oczekiwali zbyt wiele od jego postaci.

Spodziewaliście się takiego sukcesu?

Zdradzimy Wam, kto najlepiej klika się na Pudelku!