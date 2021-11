Piotr Adamczyk PRZEKLINA PO POLSKU w "Hawkeye". "Kradnie każdą scenę, w której się pojawia"

Adamczyk po raz pierwszy pojawia się w 34. minucie pierwszego odcinka. Widzimy go w scenie, w której siedzi na tyle ciężarówki i słucha muzyki. To właśnie jego postaci przychodzi znaleźć pewną rzecz, której poszukują członkowie jego gangu. Chwilę później następuje zabawna scena, w której aktor szarpie się z psem, krzycząc do niego, że "go zabije".