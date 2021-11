Piotr Adamczyk pojawił się W CZOŁÓWCE "Hawkeye"! Dumna żona świętuje sukces aktora: "Wyobraźcie sobie moją minę na premierze"

Choć Piotr Adamczyk nie ukrywał, że rola w "Hawkeye" to dla niego ogromny sukces, od początku podchodził do angażu z nadzwyczajną wręcz skromnością. Jakiś czas temu w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" aktor zaapelował nawet do widzów, by nie oczekiwali zbyt wiele od jego postaci. Wszystko wskazuje jednak na to, że występ Adamczyka w serialu Marvela jest czymś więcej niż tylko małym epizodem.