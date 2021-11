Piotr Adamczyk zaliczył małą WPADKĘ podczas wywiadu na premierze "Hawkeye". Pomylił reżyserów...

O mój Boże! To będą na pewno... - zaczął podekscytowany Adamczyk, szukając w głowie ulubionych pozycji. Na pewno stare filmy Scorsese! Wiesz, takie jak... "Ojciec chrzestny" - wypalił po chwili namysłu, zapewne pod wpływem stresu myląc Martina Scorsese z Francisem Fordem Coppolą i dodał: To mój ulubiony film.

Aktorzy lubią bohaterów mafijnych, bo to jest dla nich rozrywkowe... Szczerze, to nie trzeba za wiele grać, bo to wszystko samo w sobie jest rozrywką. Prawdopodobnie dla aktorów to jest jak dar, móc być zbirem, mafiozem... Dla publiczności to także rozrywka - wyjaśnił. Nie chcemy widzieć, co kryje się za czarnymi charakterami, dlaczego są źli...