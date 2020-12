Weronika Rosati wozi paczki ze sklepu i narzeka, że już jest umęczona przygotowaniami do świąt: "ZA DUŻO"

Antyjad 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

No i co z tego, że stać ją na drogie prezenty? Stać ją, to kupuje. Każdy by tak zrobił na jej miejscu i niejeden pochwalił się tym na insta. Skończmy z tą zawiścią, bo mentalnie wciąż przypominamy Polskę lat 80.,kiedy to się krzywo patrzyło na kogoś komu się lepiej wiodło. Przecież najlepiej wieść żywot człowieka poczciwego, nie mieć zbyt wiele, pracować na kasie i żyć z 500 +