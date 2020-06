TYLKO NA PUDELKU: Weronika Rosati była ZASKOCZONA decyzją sądu: "Oprawca jest bardziej chroniony przez prawo niż ofiara"

Batalia sądowa między Weroniką Rosati a Robertem Śmigielskim jest coraz bardziej zacięta. Byli kochankowie walczą nie tylko o prawa do opieki nad dzieckiem, ale też o dobre imię. Ostatnio warszawski Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku Śmigielskiego i nałożył na aktorkę zakaz publicznego wypowiadania się na temat stosowania przemocy przez jej byłego partnera.

Ponoć przez medialne wypowiedzi byłej partnerki Robert nie może w spokoju wykonywać swojego zawodu ortopedy . Weronika, która ostatnimi czasu stała się "ambasadorką" ofiar przemocy domowej, nie może pogodzić się z tym wyrokiem. Twierdzi, że nie po to publicznie mówiła o problemie i starała się zachęcić do odwagi inne kobiety, by teraz być uciszaną.

Z powodu pandemii utknęła w Kalifornii i nie otrzymała żadnych powiadomień, a co za tym idzie - nie mogła przedstawić w sądzie swoich argumentów - mówi nasze źródło. Wyrok sądu jest dla niej nie do zaakceptowania, bo jest po prostu próbą zamknięcia ust ofierze. Tymczasem Robert Śmigielski ma zarzuty prokuratorskie w sprawie stosowania przemocy, bo w toku postępowania zostały przedstawione dowody i zeznania świadków, które pozwoliły na ich postawienie. Co więcej, amerykański sąd przedłużył jego zakaz zbliżania się do Weroniki, a wizyty u córki mogą odbywać się tylko w obecności kuratora. To są fakty, a nie pomówienia - mówi nasz informator.