Weronika Rosati dostała SĄDOWY ZAKAZ wypowiadania się na temat przemocy ze strony Roberta Śmigielskiego

gosc 23 min. temu zgłoś do moderacji 36 5 Odpowiedz

no wlasnie o to chodzi!!!!! jemu szkodzic nie mozna ale on po cichu jak nikt nie widzi moze sie znecac ! wazne ze swiat o tym nie wie tylko ofiara i napastnik . ot moralnosc sadu i sprawiedliwosci !!!! ona m aprawo mowic o swoich doswiadczeniach zyciowych z bylym partnerem . przez to ze kobiety mowia o tym publicznie temat zostal zdemaskowany i przestal byc zmowa milczenia.przestal byc spolecznym tabu. ten sad pod sad. a gosc skreslony z listy lekarzy