Weronika Rosati radzi smutnym w Walentynki: "Pomyślcie o mnie!"

Wczoraj mimo innych przeciwności losu ( nie można mieć w życiu wszystkiego prawda?) moje Walentynki były takie jakie bym chciała by by były i w takim towarzystwie w jakim najbardziej bym chciała żeby były - napisała wyraźnie przygnębiona aktorka.

Walentynki to dla mnie prywatne święto, ale wrzucam zdjęcie z moją Walentynką, by życzyć wam dużo miłości i w szczególności myślami jestem z tymi, dla których z różnych powodów ten dzień był smutny. Pomyślcie o mnie - jestem żywym dowodem co można przeżyć, ale się podnieść i zacząć od nowa, znaleźć miłość. Jak to zawsze powtarzała mi moja mama, "nie martw sie, jutro jest nowy dzień". Miała racje - i jestem wdzięczna, że moje Walentynki w tym roku były pełne miłości. Tego wam życze każdego dnia - banalnie: miłości - zakończyła optymistycznym akcentem aktorka.