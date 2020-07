Weronika Rosati wróciła do Polski! Na plan "M jak miłość" ZABRAŁA ZE SOBĄ CÓRKĘ

Weronika Rosati: "Chcę pokazywać córce świat wartościowy"

36-latka w związku z zamkniętymi granicami miała problem z tym, by powrócić do Polski, gdzie czekały na nią projekty zawodowe. Jednakże gdy tylko obostrzenia zelżały, czym prędzej spakowała walizki i przyleciała do ojczyzny. Choć wróciła do kraju zaledwie kilka dni temu, już w środę pojawiła się na planie M jak miłość. Stęskniona celebrytka postanowiła skrzętnie zrelacjonować swoją wizytę w pracy. Podekscytowana Weronika ochoczo nagrywała, co dzieje się za kulisami, pozując do zdjęć z serialowymi koleżankami i kolegami. Zrobiła sobie zdjęcie między innymi z Anną Muchą i Krystianem Wieczorkiem.