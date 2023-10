Wersow miała STŁUCZKĘ w centrum Warszawy! Wszystko zrelacjonowała na Instagramie: "To nie jest mój SZCZĘŚLIWY dzień"

Wersow miała stłuczkę w centrum Warszawy. "Nie z mojej winy"

Wersow zdążyła już wrócić do kraju, wygląda jednak na to, że w ojczyźnie nie mogła pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. W poniedziałek celebrytka poinformowała instagramowych obserwatorów, że właśnie szykuje się do kolejnej podróży. 27-latka pokazała na InstaStories, jak pakuje dziecięce ubranka, przy okazji zdradzając fanom, że przygotowanie córeczki do wyjazdu jest niemałym wyzwaniem. We wtorek Wersow zameldowała się w Warszawie. Okazuje się, że najbliższe dni influencerka spędzi w studiu nagraniowym. W związku z tym podczas pobytu w stolicy towarzyszą jej Friz oraz ich wspólna pociecha.