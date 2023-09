Tak Wersow spędziła 27. urodziny. Pokazała niespodzianki od Friza. Na bogato? (ZDJĘCIA)

W życiu Wersow ostatnimi czasy bez wątpienia dużo się działo. Pod koniec czerwca influencerka i jej ukochany Friz powitali na świecie pierwszą wspólną pociechę. Niedawno para YouTuberów obchodziła zaś piątą rocznicę związku. Ostatnio rodzice małej Mai mieli kolejną okazję do świętowania - Wersow właśnie skończyła bowiem 27 lat. Influencerka nie zapomniała rzecz jasna uczcić swojego święta na Instagramie. We wtorek Wersow opublikowała na swoim profilu post, w którym podzieliła się z obserwatorami kilkoma urodzinowymi kadrami. Świeżo upieczona 27-latka nie ukrywała, że wyjątkowo dobrze spędziła dzień urodzin, co było ponoć zasługą jej ukochanego.

To były najlepsze urodziny w moim życiu, a to wszystko za sprawą @frizoluszek. Długo zastanawiałam się czego sobie życzyć w ten dzień, ale szczerze - mam już wszystko. Zdrową rodzinkę, wspaniałych przyjaciół, fajną pracę i Was! Dziękuję - napisała celebrytka.

Wersow przygotowała również specjalny film, w którym pokazała fanom, co porabiała w dzień urodzin. Okazuje się, że Friz zadbał o to, by jego luba nie narzekała na brak wrażeń i przygotował dla niej liczne niespodzianki. YouTuber zaaranżował dla partnerki rodzinny piknik w ogrodzie, podarował jej również rolki, tak by wraz z pociechą mogli wybrać się na przejażdżkę. I tak w materiale można było podziwiać, jak youtuberzy śmigają na rolkach, na zmianę pchając dziecięcy wózek. Okazuje się, że wspólna wyprawa na rolki miała też pewien ukryty powód - pod nieobecność Wersow w domu pary rozpoczęły się bowiem przygotowania do imprezy niespodzianki.

Po przejażdżce influencerzy zawieźli córeczkę do dziadków, a następnie kontynuowali celebrowanie urodzin Wersow. Influencerka w filmie pochwaliła się fanom kulisami urodzinowej sesji zdjęciowej, później zaprezentowała im zaś kolejną niespodziankę przygotowaną przez Friza - dzięki ukochanemu celebrytka i jej znajoma rozpoczęły kurs tańca latino. Na tym jednak Wersow nie zakończyła urodzinowego świętowania. Tego dnia influencerka zjadła również obiad z przyjaciółmi.

Ten dzień zapowiada się jak najlepsze urodziny w moim życiu - stwierdziła Wersow na widok przygotowanej uczty.

Po degustacji przygotowanej przez przyjaciela pizzy, Wersow mogła liczyć na porcję adrenaliny. Friz zabrał ją bowiem w lot helikopterem, za którego sterami zasiadł... on sam.

Lecimy do Zakopca i będziemy malować na Kasprowym obraz - zapowiedział ukochanej dumny youtuber.

Jestem dumna z Karola, bo bardzo dobrze mu idzie. Zupełnie inne przeżycie. Jak wcześniej latałam helikopterem to tak inaczej, nie stresowałam się, tylko skupiałam się na widoczkach, a tutaj właśnie byłam z niego dumna - mówiła Wersow już po locie.

Po podniebnej przygodzie influencerzy wjechali kolejką na Kasprowy Wierch i na miejscu zabrali się za wspólne malowanie obrazu. Gdy zaś ukończyli dzieło, wrócili na pokład helikoptera. Po lądowaniu przyszła pora na kolejną atrakcję - imprezę niespodziankę w stylu festiwalowym. Friz zawiózł lubą do domu Genzie, by ta mogła przygotować się do przyjęcia. Wkrótce solenizantka wróciła zaś do własnej willi, gdzie czekali już na nią goście.