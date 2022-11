Wersow o sytuacji politycznej w Polsce: "Mam SWOJE ZDANIE, ale nie chcę, żeby mój profil stał się JEDNĄ WIELKĄ PROPAGANDĄ" (WIDEO)

Polityczna narracja wobec kobiet nie spodobała się również Weronice Sowie . Influencerka w rozmowie z Pudelkiem w bardzo dyplomatyczny sposób skomentowała słowa Kaczyńskiego, uważając je za "nieadekwatne". Wersow dodała, że choć nie opowiada się za żadną partią publicznie, to swoich obserwatorów zawsze zachęca do udziału w wyborach.

Zawsze mówiłam, że nie chciałabym za bardzo mieszać się do polityki, bo nie do końca czuję się osobą na odpowiednim miejscu. Oczywiście, że zachęcam osoby do chodzenia na wybory, żeby ludzie byli świadomi, na co głosują, tego, co się dzieje w kraju. Nie oszukujemy się, niektóre wypowiedzi naszych rządzących są, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, po prostu nieadekwatne.