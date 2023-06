Wersow pochwaliła się wózkiem ZE SKRZYDŁAMI dla córki za prawie 10 tysięcy złotych. Ładny? (FOTO)

Friz i Wersow wkrótce powitają na świecie pierwszą pociechę. Mimo że ciąża Weroniki przez jakiś czas utrzymywana była w sekrecie, to od czasu przekazania dobrych wieści celebrytka nie ukrywała błogosławionego stanu. Sowa co chwilę publikuje parentingowe treści w mediach społecznościowych. Niedawno chwaliła się również baby shower. Najpopularniejsza para polskich youtuberów urządziła ogromne przyjęcie, na którym zaproszeni goście dostąpili zaszczytu poznania imienia małej "M". Mimo że widzowie nie poznali tego sekretu, to Wersow zdradziła, że na drugie imię dziewczynka będzie miała Weronika.