Wersow pokazała, jak śpiewa na żywo. Internauci BEZLITOŚNI: "Widać, że ona tego nie czuje" (WIDEO)

Weronika Sowa, znana szerzej jako Wersow, od lat należy do najbardziej wpływowych osób w polskim internecie. Chociaż ukochana Friza w czerwcu ubiegłego roku została mamą, to niespełna trzy tygodnie po porodzie wróciła do pracy, dając jasno do zrozumienia, że nie zamierza rezygnować z kariery na rzecz urlopu macierzyńskiego.