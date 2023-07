Wersow pokazała Maję w PEŁNEJ OKAZAŁOŚCI! Wybrała się z córeczką na spacer (ZDJĘCIA)

Ola 6 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ale wy wiecie że prawie każdy noworodek rodzi się z niebieskimi albo szarymi oczami a później to się zmienia ? … czy wy trochę myślicie ? jeśli oni oboje maja brązowe to nie ma praktycznie szans żeby dziecko miało niebieskie … redaktorzy pudła do szkoły