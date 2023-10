Wersow trafiła do SZPITALA! "Nie mogę ruszyć się z łóżka, płaczę z bólu" (ZDJĘCIA)

Wersow podupadła na zdrowiu. Ból kręgosłupa powodował u niej płacz

Dziękuję, że pytacie, u mnie wciąż bez zmian. Kręgosłup mnie boli do takiego stopnia, że momentami płaczę z bólu, czekam na lekarza. Fizjo nic nie zdziałał niestety. Musiałam odwołać dwa nagrania, przez co może nie być w przyszłym tygodniu filmu. Dzisiaj premiera piosenki bez zmian - pisała Weronika w niedzielny poranek.

Wersow trafiła na SOR. Podziękowała fanom za słowa otuchy

To ja wczoraj po premierze na SOR-ze. Już wiem co mi dolega, to najważniejsze. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, jak tylko wrócę do zdrowia to uwierzcie mi, że przygotuję coś grubego w zamian za moją mniejszą aktywność - zapowiedziała Wersow.