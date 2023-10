Wersow wyglądała w Paryżu jak prawdziwa IKONA MODY. Miała na sobie biżuterię wartą 800 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Czssioooooooo 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To jest chore......jak to mozliwe ze jedni nie maja co zjesc , a inni mają tak drogie blyskotki na sobie i jeszcze udaja ze zarobili na nią ciężką pracą....chyba że dawanie d...... jest ciężkim zajęciem...