Nie mają jeszcze 30 lat, a już zarabiają MILIONY. Oto kosmiczne kwoty, które zgarniają młodzi celebryci (ZDJĘCIA)

Nie bardzo rozumiem firm, które angażują te osoby do reklamowania ich produktów. Dla mnie to osoby niewiarygodne bo one nie używają tych produktów. Bardziej uwierzę Kowalskiej, bo ona napewno by ich używała zwłaszcza gdy są tanie i powie prawdę jaki jest produkt. Celebrytka nic tańszego nie, kupi,ale zareklamuje wszystko, badziewie też.